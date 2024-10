Bufera in Inter-Juve: “È imbarazzante” (Di domenica 27 ottobre 2024) Fari puntati su Inter-Juventus, partita che vale già un pezzo importante di stagione. Big match di San Siro subito ricco di emozioni ma anche di qualche errore di troppo. Bufera sui social Primo tempo ricchissimo di gol, emozioni, polemiche ma anche errori e disattenzioni importanti tra Inter e Juventus. 3-2 all’Intervallo per i padroni di casa trascinati da due calci di rigore di Zielinski e dal gol di Mkhitaryan. Bufera in Inter-Juve: “È imbarazzante” (LaPresse) Calciomercato.itNella Juventus a segno Vlahovic e Weah per una reazione che nella fase centrale del primo tempo sembrava aver apparentemente capovolto anche nell’inerzia la serata di San Siro. Ciò che è certo è che insieme allo spettacolo la prima frazione di Inter-Juve ha portato in dote una pesante mole di errori: dal posizionamento della retroguardia di casa agli svarioni dei vari Danilo e Kalulu tra i bianconeri. Calciomercato.it - Bufera in Inter-Juve: “È imbarazzante” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Fari puntati suntus, partita che vale già un pezzo importante di stagione. Big match di San Siro subito ricco di emozioni ma anche di qualche errore di troppo.sui social Primo tempo ricchissimo di gol, emozioni, polemiche ma anche errori e disattenzioni importanti trantus. 3-2 all’vallo per i padroni di casa trascinati da due calci di rigore di Zielinski e dal gol di Mkhitaryan.in: “È” (LaPresse) Calciomercato.itNellantus a segno Vlahovic e Weah per una reazione che nella fase centrale del primo tempo sembrava aver apparentemente capovolto anche nell’inerzia la serata di San Siro. Ciò che è certo è che insieme allo spettacolo la prima frazione diha portato in dote una pesante mole di errori: dal posizionamento della retroguardia di casa agli svarioni dei vari Danilo e Kalulu tra i bianconeri.

