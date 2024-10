Benigni compie 72 anni. Firenze lo omaggia con un film (Di domenica 27 ottobre 2024) Firenze, 27 ottobre 2024 – Oggi Roberto Benigni compie 72 anni. E nel giorno del suo compleanno dalle ore 20 l’Associazione culturale Contemascetti ripropone la proiezione del film ‘Berlinguer Ti Voglio bene presso la nuova location dell’associazione in Via dei Serragli 51 a Firenze. Un omaggio a Benigni e anche a Carlo Monni. Viene proiettato uno dei fil cult toscani con un superlativo Bozzone ed il “povero” Mario Cioni che subisce sempre i colpi del destino: un uomo che non riesce a staccarsi dalla mamma, che accetta gli sberleffi degli amici e lotta contro la società solo a parole. “La proiezione – spiegano dall’associazione - sarà preceduta come sempre da una cena a tema con antipastone misto del Mascetti con l’immancabile “rinforzino” ed un primo piatto a tema con le pappardelle alla ”cignalona” e dal classico ricreativo” (prenotazioni sul sito dell’associazione). Lanazione.it - Benigni compie 72 anni. Firenze lo omaggia con un film Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 – Oggi Roberto72. E nel giorno del suo compleanno dalle ore 20 l’Associazione culturale Contemascetti ripropone la proiezione del‘Berlinguer Ti Voglio bene presso la nuova location dell’associazione in Via dei Serragli 51 a. Un omaggio ae anche a Carlo Monni. Viene proiettato uno dei fil cult toscani con un superlativo Bozzone ed il “povero” Mario Cioni che subisce sempre i colpi del destino: un uomo che non riesce a staccarsi dalla mamma, che accetta gli sberleffi degli amici e lotta contro la società solo a parole. “La proiezione – spiegano dall’associazione - sarà preceduta come sempre da una cena a tema con antipastone misto del Mascetti con l’immancabile “rinforzino” ed un primo piatto a tema con le pappardelle alla ”cignalona” e dal classico ricreativo” (prenotazioni sul sito dell’associazione).

