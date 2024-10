Autonomia, l’allarme di Occhiuto: “Al Sud tanti elettori di centrodestra sono contrari, non possiamo abbandonarli”. Frecciata alla Lega (Di domenica 27 ottobre 2024) “Maurì, devo parlare un minuto di Autonomia. Lo dico perché Maurizio Gasparri, ogni volta che c’è una cosa di Forza Italia, mi dice di non parlare d’Autonomia perché lui è uno che normalizza tutto”. Così alla convention di Forza Italia “Al centro del Mediterraneo”, tenutosi a Palermo, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale del partito guidato da Antonio Tajani, si rivolge a Maurizio Gasparri, introducendo il suo intervento contro la legge Calderoli, sulla cui legittimità sarò chiamata a decidere la Corte Costituzionale il prossimo 12 novembre, a seguito dei ricorsi delle regioni di centrosinistra (Puglia, Toscana, Campania e Sardegna). Ilfattoquotidiano.it - Autonomia, l’allarme di Occhiuto: “Al Sud tanti elettori di centrodestra sono contrari, non possiamo abbandonarli”. Frecciata alla Lega Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) “Maurì, devo parlare un minuto di. Lo dico perché Maurizio Gasparri, ogni volta che c’è una cosa di Forza Italia, mi dice di non parlare d’perché lui è uno che normalizza tutto”. Cosìconvention di Forza Italia “Al centro del Mediterraneo”, tenutosi a Palermo, Roberto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale del partito guidato da Antonio Tajani, si rivolge a Maurizio Gasparri, introducendo il suo intervento contro la legge Calderoli, sulla cui legittimità sarò chiamata a decidere la Corte Costituzionale il prossimo 12 novembre, a seguito dei ricorsi delle regioni di centrosinistra (Puglia, Toscana, Campania e Sardegna).

