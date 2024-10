Ascoli, bianconeri ko anche a Pineto: finisce 1-0 (Di domenica 27 ottobre 2024) Pineto (Ascoli), 27 ottobre 2024 - L'ora più buia dell'Ascoli non ha fine. Neanche l'arrivo in panchina di Mimmo Di Carlo è riuscito a sovvertire il peggior andamento in assoluto della storia del Picchio che finisce ko anche a Pineto per 1-0. Decisivo il gol di Gambale in chiusura di primo tempo. Il nuovo tecnico bianconero ha incassato la quarta sconfitta su quattro ed è rimasto ancora a quota 0 punti, facendo registrare numeri addirittura peggiori della parentesi di Delio Rossi che invece nelle stesse partite portò a casa almeno un punto. Il rendimento dell'Ascoli invece vede salire a 7 i turni senza vittorie con ben 5 partite perse consecutivamente e l'ultimo posto in classifica che ora è soltanto due punti dietro. L'autentico disastro gestionale prodotto dai vertici del club ora rischia davvero di produrre conseguenze apocalittiche. Sport.quotidiano.net - Ascoli, bianconeri ko anche a Pineto: finisce 1-0 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024)), 27 ottobre 2024 - L'ora più buia dell'non ha fine. Nel'arrivo in panchina di Mimmo Di Carlo è riuscito a sovvertire il peggior andamento in assoluto della storia del Picchio chekoper 1-0. Decisivo il gol di Gambale in chiusura di primo tempo. Il nuovo tecnico bianconero ha incassato la quarta sconfitta su quattro ed è rimasto ancora a quota 0 punti, facendo registrare numeri addirittura peggiori della parentesi di Delio Rossi che invece nelle stesse partite portò a casa almeno un punto. Il rendimento dell'invece vede salire a 7 i turni senza vittorie con ben 5 partite perse consecutivamente e l'ultimo posto in classifica che ora è soltanto due punti dietro. L'autentico disastro gestionale prodotto dai vertici del club ora rischia davvero di produrre conseguenze apocalittiche.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alla festa di compleanno arriva anche il sindaco - San Mauro Pascoli celebra una nuova centenaria - La città di San Mauro Pascoli festeggia una nuova cittadina centenaria. Si tratta di Severina Belletti, sammaurese doc, nata e sempre vissuta a San Mauro Pascoli, che domenica 20 ottobre, attorniata dalla famiglia (vive con la figlia, il genero e ... (Cesenatoday.it)

Ascoli - i posti vacanti in Medicina d'urgenza sono cinque : lascia anche il rianimatore Galiè. Tirocini per 10 persone - ASCOLI L'Ast sta cercando di arginare la carenza di specialisti nella medicina di urgenza e ha approvato la graduatoria di merito, relativa ai medici in formazione specialistica iscritti a... (Corriereadriatico.it)

Ascoli, bianconeri ko anche a Pineto: finisce 1-0 - Serie C girone B. Il Picchio cade per la quinta volta consecutiva e la cura Di Carlo non funziona. Sono 7 i turni senza vittoria ... (msn.com)

Pineto-Ascoli 1-0, bianconeri in silenzio stampa dopo il settimo ko in 11 gare di campionato - Nessun tesserto dell'Ascoli parlerà nella sala stampa dello ... altrettante gare sulla panchina del Picchio. In generale i bianconeri sono rimasti ad 8 punti in classifica dopo il settimo ko in ... (picenotime.it)

Ascoli ko anche contro il Perugia. Di Carlo: “Non mollare nulla e non abbassare la testa” - Mister Di Carlo ha commentato così la prestazione dei bianconeri in conferenza stampa: “Se guardiamo la classifica, oggi l’Ascoli deve giocare per la ... (picenonews24.it)

Ascoli sconfitto a Pineto: continua la notte fonda per i bianconeri. Decide Gambale nel primo tempo - PINETO (4-3-3): Tonti; Hadziosmanovic, De Santis, Marafini, Borsoi; Germinario, Lombardi, Schirone; Del Sole, Gambale, Bruzzaniti. A disposizione: Marone, Barretta ... (corriereadriatico.it)