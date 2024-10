Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 27 ottobre: la prima intervista a Magalli e Adriana Volpe

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) La puntata didel 27promette di essere ricca di momenti toccanti, incontri inediti e rivelazioni esclusive. Al centro dello studio, uno degli eventi più attesi riguarda il lungo e tormentato caso mediatico e giudiziario che ha visto protagonisti Giancarlo. Dopo sette anni di controversie, due processi e tre sentenze, i due saranno finalmente insieme in studio, per lavolta, ospiti di Silvia Toffanin. Ma chi sono gli altri ospiti del 27? Scopriamoli insieme., ledel 27Grande attesa per l’incontro tra Giancarlo, che tornano per lavolta insieme in tv dopo le diatribe legali che li hanno visti protagonisti degli ultimi anni. Si parlerà dell’iter giudiziario che ha portato alla condanna del conduttore e della conseguente riconciliazione.