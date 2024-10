.com - Alessandra Amoroso, il nuovo singolo è Si mette male, prodotto da Tananai

(Di domenica 27 ottobre 2024)torna in radio con ilSi, firmato daDopo il successo di Mezzo rotto feat. Bigmama,torna in radio con ilSi(Epic / Sony Music), firmato da, fuori ovunque venerdì 1 novembre e da ora in pre-save e pre-add. Il brano, scritto edae Simonetta, insieme a Alessandro Raina ed Enrico Wolfgang Cavion, con i qualiha lavorato in studio per trasferire all’interno delle sonorità del brano anche il suo immaginario artistico e musicale, è un midtempo accattivante che racconta di qualcosa che sta per succedere e che non vale la pena provare ad evitare.