Alberto De Aza lascia Stellantis: nominato ceo di Byd in Spagna e Portogallo (Di domenica 27 ottobre 2024) L’italiano Alberto De Aza è stato nominato ceo del gruppo cinese specializzato in auto elettriche Byd in Spagna e in Portogallo. De Aza ha un passato nel gruppo Stellantis e, prima ancora, uno più lungo in Fca. Solo poche settimane fa, il manager italiano era stato nominato direttore generale di Peugeot Spagna. Con questa decisione De Aza lascia quindi il gruppo Stellantis e sostituisce Jordi Cuesta, che aveva lasciato il suo ruolo in Byd Spagna per “motivi personali”. L'articolo Alberto De Aza lascia Stellantis: nominato ceo di Byd in Spagna e Portogallo proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 27 ottobre 2024) L’italianoDe Aza è statoceo del gruppo cinese specializzato in auto elettriche Byd ine in. De Aza ha un passato nel gruppoe, prima ancora, uno più lungo in Fca. Solo poche settimane fa, il manager italiano era statodirettore generale di Peugeot. Con questa decisione De Azaquindi il gruppoe sostituisce Jordi Cuesta, che avevato il suo ruolo in Bydper “motivi personali”. L'articoloDe Azaceo di Byd inproviene da Ildenaro.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alberto De Aza lascia Stellantis: nominato ceo di Byd in Spagna e Portogallo - L’italiano Alberto De Aza è stato nominato ceo del gruppo cinese specializzato in auto elettriche Byd in Spagna e in Portogallo. De Aza ha un passato nel gruppo Stellantis e, prima ancora, uno più lun ... (msn.com)

Un Posto al Sole, Alberto lascia Napoli? - Un Posto al Sole, Alberto lascia Napoli? Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole ... di dover vivere circondato dalla paura della vendetta del boss Torrente (Loris De Luna). Facendo un passo ... (tvserial.it)

La Vita in Diretta - La vita in diretta, Alberto Matano si lascia andare: “Ho nostalgia di Fiorello” Nunzia De Girolamo respinge le critiche a Estate in diretta: Alberto Matano irrompe a sorpresa! (televisionando.it)

La vita in diretta, Alberto Matano si lascia andare: “Ho nostalgia di Fiorello” - Alberto Matano ha rincarato la dose, spronando l’amico Fiorello a tornare al più presto in onda dopo averlo elogiato più volte negli anni nel corso de La vita in diretta: “Fiore, ci manchi ... (msn.com)