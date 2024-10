Accoltellamento a Sibari: un uomo ferito in rissa, ricercato l’aggressore straniero (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza ha scosso la tranquillità di Sibari, località di Cassano allo Ionio, dove un uomo di 37 anni, Raffaele Caracciolo, è stato vittima di un Accoltellamento avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria. Dopo una lite con un aggressore di nazionalità straniera, Caracciolo è stato colpito con quattro coltellate. Le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciare l’uomo che ha agito e si è subito allontanato. Le condizioni di salute della vittima, purtroppo, sono però gravi, richiedendo un immediato intervento del personale sanitario. L’episodio di violenza: dinamica dei fatti La violenza è esplosa nella mattinata di oggi, quando Caracciolo, già coinvolto in dissidi con il suo aggressore, si è trovato faccia a faccia con lui. Gaeta.it - Accoltellamento a Sibari: un uomo ferito in rissa, ricercato l’aggressore straniero Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza ha scosso la tranquillità di, località di Cassano allo Ionio, dove undi 37 anni, Raffaele Caracciolo, è stato vittima di unavvenuto nei pressi della stazione ferroviaria. Dopo una lite con un aggressore di nazionalità straniera, Caracciolo è stato colpito con quattro coltellate. Le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciare l’che ha agito e si è subito allontanato. Le condizioni di salute della vittima, purtroppo, sono però gravi, richiedendo un immediato intervento del personale sanitario. L’episodio di violenza: dinamica dei fatti La violenza è esplosa nella mattinata di oggi, quando Caracciolo, già coinvolto in dissidi con il suo aggressore, si è trovato faccia a faccia con lui.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trentasettenne accoltellato a Sibari durante lite, non è grave - Un uomo di 37 anni, Raffaele Caracciolo, è stato ferito con quattro coltellate, a "Sibari" di Cassano allo Ionio ... sera e sono proseguiti nella mattinata odierna, sfociando nell'accoltellamento. Le ... (ansa.it)

Sibari. Lite degenera: 33enne ferito con almeno quattro coltellate - Un uomo di 33 anni è stato ferito con almeno quattro coltellate ... Sul fatto - accaduto stamani nei pressi di un bar vicino alla stazione di Sibari, praticamente nel centro della cittadina ionica - ... (cn24tv.it)

Sibari, giovane accoltellato in pieno centro: in fuga l’aggressore - Un 33enne, trasferito all'Annunziata di Cosenza in elisoccorso, è stato raggiunto stamattina da quattro fendenti. Avviate le indagini ... (corrieredellacalabria.it)

Giallo nel centro di Sibari: giovane accoltellato in pieno giorno - Il fatto è avvenuto stamani in pieno giorno. Il ragazzo del posto sarebbe stato attinto da 4 fendenti. Trasferito d’urgenza all’Annunziata di Cosenza. I carabinieri cercano un cittadino extracomunitar ... (ecodellojonio.it)