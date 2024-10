Volley B1 donne: le ragazze impegnate a San Donà di Piave. Ghiselli punta sulla competizione interna: "Deciderò il sestetto Vtb solo alla fine» (Di sabato 26 ottobre 2024) Torna in campo la Fcredil Volley Team Bologna, che apre il sipario sulla terza giornata del campionato di B1 femminile di pallavolo. Salvo contrordini dell’ultimo minuto la FederVolley non ha annullato l’impegno, riservandosi nel caso di farlo qualora la situazione meteo dovesse aggravarsi in giornata, impedendo alle rossoblù di partire. Ma le ragazze di Ghiselli sono impegnate alle 20,30 sul campo dell’Imoco, a San Donà di Piave dove non sono previste criticità. Bologna cerca riscatto dopo la prima sconfitta stagionale, coincisa con l’esordio casalingo con Jesi dello scorso fine settimana. "Dovremo dire la nostra e giocare da protagoniste", spiega il tecnico Fabio Ghiselli. "L’Imoco è squadra giovane e sfacciata, con elementi futuribili che hanno centimetri e potenza. Noi dovremo essere noi stesse, nella miglior versione possibile". Sport.quotidiano.net - Volley B1 donne: le ragazze impegnate a San Donà di Piave. Ghiselli punta sulla competizione interna: "Deciderò il sestetto Vtb solo alla fine» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Torna in campo la FcredilTeam Bologna, che apre il siparioterza giornata del campionato di B1 femminile di pvolo. Salvo contrordini dell’ultimo minuto la Federnon ha annullato l’impegno, riservandosi nel caso di farlo qualora la situazione meteo dovesse aggravarsi in giornata, impedendo alle rossoblù di partire. Ma ledisonoalle 20,30 sul campo dell’Imoco, a Sandidove non sono previste criticità. Bologna cerca riscatto dopo la prima sconfitta stagionale, coincisa con l’esordio casalingo con Jesi dello scorsosettimana. "Dovremo dire la nostra e giocare da protagoniste", spiega il tecnico Fabio. "L’Imoco è squadra giovane e sfacciata, con elementi futuribili che hanno centimetri e potenza. Noi dovremo essere noi stesse, nella miglior versione possibile".

