Venom: The Last Dance, la regista rivela quando e perché Andy Serkis è stato scelto per il ruolo di Knull Venom: The Last Dance introduce finalmente Knull, Dio dei Simbionti. Il cattivo è stato definito come una minaccia multiversale e ora è considerato il più grande nemico di Eddie Brock. Non sappiamo quale sarà il futuro di Knull; se Venom 4 si realizzerà, allora quella è probabilmente la destinazione più probabile per il personaggio. Tuttavia, se le notizie recenti sono attendibili, potremmo vedere il Re in Nero combattere contro Spider-Man e Venom nella prossima uscita in solitaria di Venom.

