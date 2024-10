Ilnapolista.it - Ultras, Giletti: «A Milano anni di silenzio, tutti quelli che andavano in tribuna vip non si erano accorti di niente?»

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il giornalista e conduttore tv Massimoha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui ha parlato dell’inchiestache vede coinvolti Inter e Milan.sull’inchiesta: «La Juventus a Torino coinvolta in un’inchiesta senza precedenti, quando aperè stato fatto scendere il» Cosa l’ha maggiormente impressionata dell’inchiesta? «L’intercettazione in cui Luigi Mendolicchio, personaggio influente nella ‘ndrangherta calabrese, afferma di voler conquistare la curva del Milan quando Luca Lucci è in carcere. Quell’intercettazione, in cui afferma che in curva Sud si possono fare soldi a palate, è relativa una sua visita ad altre figure della ‘ndrangherta di stanza nell’hinterland milanese, avvenuta nel 2018.