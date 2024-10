Terribile esplosione in un edificio, ci sono morti e feriti (Di sabato 26 ottobre 2024) Tre persone sono morte e altre dieci sono rimaste ferite nel crollo di un edificio causato da un’esplosione a Santander, nel nord della Spagna. L’incidente e’ avvenuto intorno alle 4 del mattino e l’esplosione – di cui ancora non si conosce la causa – ha innescato un incendio nell’edificio di tre piani. I residenti dei palazzi vicini sono stati evacuati come misura precauzionale. L'articolo Terribile esplosione in un edificio, ci sono morti e feriti proviene da The Social Post. Thesocialpost.it - Terribile esplosione in un edificio, ci sono morti e feriti Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tre personemorte e altre diecirimaste ferite nel crollo di uncausato da un’a Santander, nel nord della Spagna. L’incidente e’ avvenuto intorno alle 4 del mattino e l’– di cui ancora non si conosce la causa – ha innescato un incendio nell’di tre piani. I residenti dei palazzi vicinistati evacuati come misura precauzionale. L'articoloin un, ciproviene da The Social Post.

