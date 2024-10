Thesocialpost.it - Terremoto di magnitudo 1.9 ai Campi Flegrei, avvertito a Pozzuoli e Agnano

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Scossa registrata nel pomeriggio: undi1.9 è stato rilevato oggi alle 16:32 ai. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno segnalato un evento sismico con epicentro preliminare localizzato sul versante meridionale del cratere di Cigliano. Tremore percepito dai residenti Ilè statochiaramente nella zona epicentrale, in particolare nella parte alta die ad. Secondo quanto riferito sui social, diversi residenti hanno segnalato alcuni secondi di tremore, esprimendo preoccupazione per l’accaduto. Ritorno dell’attività sismica dopo giorni di calma Il sisma è stato accompagnato da altri eventi di bassa, facendo segnare il ritorno dell’attività sismica dopo alcuni giorni di silenzio. Gli esperti dell’Osservatorio sono al lavoro per definire ulteriormente i dati relativi all’evento.