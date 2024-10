Tentata truffa all’esame per la patente, sorpresi due giovani (Di sabato 26 ottobre 2024) Massa, 26 ottobre 2024 – Tentativo di truffa alla prova di teoria a quiz per il conseguimento della patente di guida. Due persone hanno tentato di farsi aiutare dall’esterno ma sono stati prontamente individuati. A scoprirli sono stati due funzionari della Motorizzazione civile di Massa Carrara, addetti anche ai controlli. Va detto che i controlli sono aumentati. Controlli che sono aumentati per la richiesta dei candidati di avere l’ausilio del supporto audio. E così due esaminandi sono stati ’smascherati’ mentre cercavano di superare l’esame con l’aiuto esterno. Uno di questi candidati, di origini pachistane, è stato trovato in possesso di un auricolare nascosto all’interno del calzino di un piede. Lanazione.it - Tentata truffa all’esame per la patente, sorpresi due giovani Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Massa, 26 ottobre 2024 – Tentativo dialla prova di teoria a quiz per il conseguimento delladi guida. Due persone hanno tentato di farsi aiutare dall’esterno ma sono stati prontamente individuati. A scoprirli sono stati due funzionari della Motorizzazione civile di Massa Carrara, addetti anche ai controlli. Va detto che i controlli sono aumentati. Controlli che sono aumentati per la richiesta dei candidati di avere l’ausilio del supporto audio. E così due esaminandi sono stati ’smascherati’ mentre cercavano di superare l’esame con l’aiuto esterno. Uno di questi candidati, di origini pachistane, è stato trovato in possesso di un auricolare nascosto all’interno del calzino di un piede.

