Sarah Toscano: "Orgogliosa di avere l'appoggio della comunità LGBT+"

(Di sabato 26 ottobre 2024)è stata (a sorpresa) la vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e questa settimana ha rilasciato una lunga intervista a Luca Diana per Gay.it che l’ha definita “un’icona queer nascente“. Un’etichetta che è stata apprezzata dalla cantante “Devo dire che questa cosa mi ha reso molto. Mi ha dato molto carica e soprattutto mi ha dato tanta soddisfazione, anche perché con le mie canzoni voglio proprio far passare il messaggio – come dicevamo prima – che ognuno deve sentirsi libero di esprimere ciò che è, senza paura. Mi sento molto vicina a questi temi e dunque mi sento tanto, anche se sono ancora agli inizi, diLGBTQIA+”.: “Il mio sogno è diventare come Britney Spears” Il suo sogno è quello di diventare una popstar. Infatti i suoi idoli sono Britney Spears e Dua Lipa.