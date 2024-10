Ilfoglio.it - Rassicurante e sedativo, lo scrittore con tisana a tu per tu con la natura

(Di sabato 26 ottobre 2024) "La campagna? Quel posto in cui le galline se ne vanno in giro crude?” Pare lo dicesse Charles Baudelaire. Loitaliano, invece, sente sempre più spesso il richiamo della foresta. Come resistere alla wilderness? Per alcune settimane all’anno – non più di tre – grazie a un’automobile e al navigatore satellitare loraggiunge una baita riscaldata benissimo. E con in mano una fumigante tazza die avvoltolato in un plaid, soggiorna e attende. Cosa? Un’estasi, un bagliore veritativo che certamente sopraggiungerà, perché la cosiddetta Natura – lui lo sa – esiste da quando esiste per essere simbolica al cospetto di un bevitore di Emozioni alla vaniglia che grafomaneggia sotto una coperta di acrilico.