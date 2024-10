Linkiesta.it - Quando il viaggio verso la montagna è un tributo alla natura (senza sprechi)

(Di sabato 26 ottobre 2024) Arrivando al Six Senses Crans-Montana, è impossibile non rimanere colpiti dbellezza delle Alpi svizzere che circondano la vta. L’aria frizzante di, l’odore di pini e il silenzio ovattato che solo lo scricchiolio della neve può interrompere, fanno da cornice a un hotel che ha cercato di mimetizzarsi più che di imporsi a sua maestà “la”. Da subito, si percepisce che qui, la sostenibilità non è solo uno slogan, ma un vero e proprio stile di vita, perfettamente integrato con il comfort e l’eleganza che ci si aspetta da una destinazione stellata. Qui tra alpeggi, agricoltura, vigneti, e il ghiacciaio che sovrasta le vette, il tempo è sempre stato scandito dalle attività che si spostano in verticale sulla. E così accade ancora oggi al Six Senses Crans Montana.