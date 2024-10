Quando Carlo De Benedetti rifiutò l’offerta di Jobs e Wozniak: «Erano due capelloni, ma adesso sarei trilionario» (Di sabato 26 ottobre 2024) «Rifiutai un’offerta del giovane Steve Jobs, se avessi accettato oggi sarei trilionario». In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera l’imprenditore Carlo De Benedetti rievoca l’incontro con il fondatore di Apple: «Era il 1978, arrivo al centro ricerche Olivetti. Elserino Piol mi propone di visitare un garage dove due capelloni con i jeans sdruciti stanno lavorando a un minicomputer: Erano Jobs e Wozniak. Jobs mi propone di prendere il 20% della loro azienda, per 20 milioni di dollari». La risposta: «Dico: “Piol, cosa vogliono da noi questi due capelloni? Andiamo a dormire”. Se avessi accettato, oggi sarei trilionario. Come nei fumetti di Zio Paperone». Prodi e Berlusconi De Benedetti ha parlato anche di Romano Prodi: «Gli riconosco di essere stato l’unico a battere Berlusconi. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 26 ottobre 2024) «Rifiutai un’offerta del giovane Steve, se avessi accettato oggi». In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera l’imprenditoreDerievoca l’incontro con il fondatore di Apple: «Era il 1978, arrivo al centro ricerche Olivetti. Elserino Piol mi propone di visitare un garage dove duecon i jeans sdruciti stanno lavorando a un minicomputer:mi propone di prendere il 20% della loro azienda, per 20 milioni di dollari». La risposta: «Dico: “Piol, cosa vogliono da noi questi due? Andiamo a dormire”. Se avessi accettato, oggi. Come nei fumetti di Zio Paperone». Prodi e Berlusconi Deha parlato anche di Romano Prodi: «Gli riconosco di essere stato l’unico a battere Berlusconi.

