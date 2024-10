Preziose opere d’arte tornano a splendere in San Francesco a Lucignano (Di sabato 26 ottobre 2024) Oggi, sabato 26 ottobre, alla presenza delle massime autorità territoriali, si è tenuta a Lucignano la cerimonia di riposizionamento di importanti opere d’arte nella Chiesa di San Francesco. La cerimonia ha visto la partecipazione del neo Prefetto di Arezzo, Clemente di Nuzzo, alla sua prima Arezzonotizie.it - Preziose opere d’arte tornano a splendere in San Francesco a Lucignano Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Oggi, sabato 26 ottobre, alla presenza delle massime autorità territoriali, si è tenuta ala cerimonia di riposizionamento di importantinella Chiesa di San. La cerimonia ha visto la partecipazione del neo Prefetto di Arezzo, Clemente di Nuzzo, alla sua prima

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Intervista a Davide Uria sul suo libro “Lucio Fontana spiegato a mia nonna : perché i tagli sono opere d’arte” - Redazione: Davide, il titolo del tuo libro è davvero intrigante. Perché hai scelto di spiegare Lucio Fontana attraverso un dialogo immaginario con una figura simbolica come la nonna? Davide Uria: La figura della nonna nel titolo è un espediente ... (Arezzonotizie.it)

Unimc - opere d’arte umoristica in mostra per lo Humanities festival - L’arte umoristica non strappa una risata fine a sé stessa, di pura e spensierata allegria; il suo fine è quello di far riflettere, con bonaria irrisione, sulle vicende storiche, sui pregiudizi e sulle tragedie umane. Per questo la presenza ... (Ilrestodelcarlino.it)

Maxi furto d’arte a Firenze - ritrovate quasi 700 opere : «Trafugate da un falegname durante i lavori di manutenzione nelle dimore nobiliari» - Un abile artigiano, noto nelle case dell’alta società fiorentina per la sua maestria in piccoli lavori di falegnameria e manutenzione, è stato scoperto come il responsabile di uno dei più grandi furti d’arte degli ultimi anni. Le sue competenze ... (Open.online)

Maxi furto d’arte a Firenze - ritrovate quasi 700 opere : «Trafugate da un falegname durante i lavori di manutenzione nelle dimore nobiliari» - Un abile artigiano, noto nelle case dell’alta società fiorentina per la sua maestria in piccoli lavori di falegnameria e manutenzione, è stato scoperto come il responsabile di uno dei più grandi furti d’arte degli ultimi anni. Le sue competenze ... (Open.online)