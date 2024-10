Pechino Express 2025 – Fino al tetto del mondo: chi sono le nuove 9 coppie, conduttori e tappe (Di sabato 26 ottobre 2024) Saranno 9 le coppie che formano Pechino Express 2025 che per la nuova edizione punta ad arrivare “Fino al tetto del mondo”. Vediamo insieme di chi si tratta, chi saranno i conduttori e quali sono le tappe dei viaggiatori. Pechino Express 2025: ufficializzate le 9 coppie È tutto pronto per una nuova edizione di Pechino Express 2025. I concorrenti, rigorosamente con lo zaino in spalla, affronteranno tappe immerse nella natura: dovranno partire dalle Filippine per poi attraversare il nord della Thailandia e terminare la loro avventura in Nepal. Un viaggio che va quindi dall’Oceano Pacifico Fino a vette che superano gli ottomila metri di altitudine che possono essere considerate ‘il tetto del mondo’. A condurre il programma, confermatissimi, sono Costantino della Gherardesca accompagnato dall’inviato speciale Fru. Superguidatv.it - Pechino Express 2025 – Fino al tetto del mondo: chi sono le nuove 9 coppie, conduttori e tappe Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Saranno 9 leche formanoche per la nuova edizione punta ad arrivare “aldel”. Vediamo insieme di chi si tratta, chi saranno ie qualiledei viaggiatori.: ufficializzate le 9È tutto pronto per una nuova edizione di. I concorrenti, rigorosamente con lo zaino in spalla, affronterannoimmerse nella natura: dovranno partire dalle Filippine per poi attraversare il nord della Thailandia e terminare la loro avventura in Nepal. Un viaggio che va quindi dall’Oceano Pacificoa vette che superano gli ottomila metri di altitudine che posessere considerate ‘ildel’. A condurre il programma, confermatissimi,Costantino della Gherardesca accompagnato dall’inviato speciale Fru.

