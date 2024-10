Pasturo, una targa per i finanzieri del Soccorso alpino: “Angeli custodi delle montagne'' (Di sabato 26 ottobre 2024) Pasturo (Lecco), 26 ottobre 2024 – Un tributo agli Angeli custodi delle montagne. Nei giorni scorsi a Pasturo, località Pialeral, sulle pendici della Grigna, è stata posizionata una targa per ringraziare i militari del Sagf, il Soccorso alpino della Guardia di finanza, “gli Angeli custodi delle nostre montagne”, come recita la targa. E' stata una cerimonia molto sentita e molto partecipata. Ilgiorno.it - Pasturo, una targa per i finanzieri del Soccorso alpino: “Angeli custodi delle montagne'' Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024)(Lecco), 26 ottobre 2024 – Un tributo agli. Nei giorni scorsi a, località Pialeral, sulle pendici della Grigna, è stata posizionata unaper ringraziare i militari del Sagf, ildella Guardia di finanza, “glinostre”, come recita la. E' stata una cerimonia molto sentita e molto partecipata.

