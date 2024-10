Parlamento europeo in pressing sulla abolizione dell’ora legale: appello a Ursula von der Leyen (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo appello al cambiamento sta prendendo piede all’interno del Parlamento europeo, dove un insieme eterogeneo di legislatori sta chiedendo l’abolizione definitiva dell’ora legale. Questo tema, che è stato al centro del dibattito politico europeo, riaffiora con maggiore urgenza grazie a una lettera aperta inviata alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Il messaggio, che sottolinea l’inadeguatezza dell’attuale sistema, mette in luce le problematiche legate ai cambi di orario che influenzano la vita quotidiana dei cittadini nei 27 Stati membri. Un gruppo trasversale di parlamentari chiede il cambiamento Oltre 60 membri del Parlamento europeo, provenienti da diverse nazioni e schieramenti politici, hanno unito le forze per firmare questa lettera significativa. Gaeta.it - Parlamento europeo in pressing sulla abolizione dell’ora legale: appello a Ursula von der Leyen Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovoal cambiamento sta prendendo piede all’interno del, dove un insieme eterogeneo di legislatori sta chiedendo l’definitiva. Questo tema, che è stato al centro del dibattito politico, riaffiora con maggiore urgenza grazie a una lettera aperta inviata alla Presidente della Commissione Europea,von der. Il messaggio, che sottolinea l’inadeguatezza dell’attuale sistema, mette in luce le problematiche legate ai cambi di orario che influenzano la vita quotidiana dei cittadini nei 27 Stati membri. Un gruppo trasversale di parlamentari chiede il cambiamento Oltre 60 membri del, provenienti da diverse nazioni e schieramenti politici, hanno unito le forze per firmare questa lettera significativa.

