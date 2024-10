Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1 2024-2025: la Pro Recco vince e resta a punteggio pieno, Florentia momentaneamente seconda

(Di sabato 26 ottobre 2024) In attesa del posticipo tra Ortigia e Brescia, vanno in scena cinque incontri della terza giornata dellaA1di: la Propassa per 2-12 in casa dell’Olympic Roma ein testain solitaria a. Alle spalle dei recchelini sale a quota 7 ed aggancia il Trieste, fermato sul pari dal Posillipo nell’anticipo di ieri, la, che passa di misura in casa dell’Onda Forte, sconfitta per 12-13. Folto in gruppo delle squadre a 6 punti, capeggiato dal Brescia, che domani potrà però agganciare la Pro. Con i lombardi ci sono infatti la Roma Vis Nova, che liquida il Catania per 17-6, il Telimar, che regola il De Akker Team con un rotondo 15-9, ed il Savona, cheil derby ligure giocato in casa del Quinto per 10-12.femminile,A1: Ancona-Lazio 7-8.