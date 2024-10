.com - Nuove date per l’ultimo tour di Umberto Tozzi: ecco dove e quando

Leggi tutta la notizia su .com

(Di sabato 26 ottobre 2024) Unanée mondiale con cuidice addico ai live e che si arricchisce con 18che riempiranno i teatri di tutta Italia. Appuntamento tra aprile e maggio 2025 per chi vuole cogliere l’occasione per vedere sul palco dal vivo ne “L’ultima notte rosa the finale ascoltare il suo incredibile repertorio. Da “Ti Amo”, brano del 1977, rimasto in testa alle classifiche per più di sette mesi a “Gloria” hit mondiale scelta per classici del cinema come “The Wolf of Wall Street” di Martin Scorsese e “Flashdance” nella versione realizzata da Laura Branigan. Senza dimenticare “Si può dare di più”, “Gli altri siamo noi”, “Gente di mare”, “Dimmi di no” o “Stella Stai” solo per citarne alcune.