Nuova allerta in Toscana, Giani: "Facciamo la conta dei danni"

Nuova allerta in Toscana, dopo il nubifragio che ha colpito soprattutto i territori nel Livornese e nel Pisano, con 15 persone salvate dai vigili del fuoco. Eugenio Giani: "Non ci sono stati danni e conseguenze per le persone, ma siamo a fare i conti dei danni subiti nelle Colline Metallifere e in tutto il pisano". La sala operativa regionale della Protezione civile ha emesso un'allerta gialla per Valdelsa Valdera ed Etruria fino alla mezzanotte di oggi, sabato 26 ottobre, per rischio idraulico del reticolo principale a causa delle precipitazioni registrate nelle ultime ore e con particolare riferimento ai bacini del fiume Era e del fiume Cecina.

Toscana - una nuova allerta gialla per le zone già colpite dalle gravi inondazioni - Firenze, 26 ottobre 2024 - Una nuova allerta gialla, circoscritta alle zone che sono state bersagliate dal maltempo nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre. L’ha diramata la Regione e il colore è giallo. “Emessa allerta gialla dalla ... (Lanazione.it)

Maltempo - allerta arancione in Emilia Romagna - Piemonte e Liguria. Allagamenti in Toscana : 15 persone salvate dai Vigili del Fuoco - Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte sulla Toscana, trasformando le strade del Pisano in fiumi di acqua e fango. Torrenti e canali sono esondati, allagando case e trascinando via auto. I Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta per ... (Ilfattoquotidiano.it)

Maltempo - allerta arancione in Emilia-Romagna e Toscana - Nuova ondata di maltempo nel centro Italia. Su gran parte del territorio emiliano-romagnolo è stata emessa una nuova allerta arancione per rischio idraulico così come in Toscana dove sono previste abbondanti piogge in particolare lungo le coste. ... (Lapresse.it)