Non c’è nulla di intimo nell’intimare spiega l’Accademia della Crusca

Tratto dall'Accademia della Crusca Alcuni quesiti giunti alla redazione chiedono di far luce sulle costruzioni del verbo intimare. Risposta Chiariamo innanzitutto che si tratta di una voce colta, derivante dal tardo latino intimare, letteralmente 'far entrare nell'interno (lat. intimus)'. Il verbo si trova usato nel Codice di Giustiniano con il valore di 'far conoscere, notificare'. Questo significato passa all'italiano antico: nelle Prediche di Giordano da Pisa (inizio XIV sec.) si legge "Laonde fu loro dal Profeta intimato il giorno della desolazione" (cfr. Tommaseo-Bellini). Il verbo assume presto un significato più imperioso: "intimare la guerra a qualcuno" nelle Storie di Francesco Guicciardini (prima metà del XVI sec.) vuol dire 'dichiarargli guerra'.

