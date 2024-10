Unlimitednews.it - Njie: primo gol in Serie A e il Torino ritrova vittoria

(Di sabato 26 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Dopo tre sconfitte consecutive si interrompe l’emorragia di risultati per il, che vince una durissima partita contro il Como: il giovanefirma l’1-0 che vale tre punti pesantissimi per Vanoli. Si inizia con un ottimo ritmo nella sfida dell’Olimpico, coi lariani che guadagnano progressivamente campo e mettono nuovamente in mostra il talento di Nico Paz. L’argentino va vicinissimo alla rete, ma la miglior occasione è per Fadera: grande parata di Vanja Milinkovic-Savic, migliore in campo quest’oggi, per evitare la rete dell’ex Genk. Fabregas perde Sergi Roberto e trema nel finale, visto che Chè Adams si vede annullare una rete: c’era un ampio fuorigioco. Nella ripresa Vanoli schiera Vojvoda al posto di Walukiewicz per arginare Fadera e la mossa funziona, col Toro che riprende campo e coraggio.