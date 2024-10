Napoli, Di Lorenzo insiste e ci riesce: vittoria contro il Lecce (Di sabato 26 ottobre 2024) Nella nona giornata di Serie A, il Napoli ha prevalso per 1-0 sul Lecce in una partita combattuta allo stadio Diego Armando Maradona. Decisiva la rete del capitano Giovanni Di Lorenzo. vittoria IN CASA – Dopo un primo tempo senza particolari emozioni, con un gol di Di Lorenzo – annullato dal VAR -, la squadra di Antonio Conte ha saputo mantenere il controllo del gioco. contro un Lecce ben organizzato in difesa, guidato da Gotti, i salentini cercato di sfruttare le poche occasioni concesse dal Napoli per colpire in contropiede, ma senza successo. La solidità difensiva dei partenopei ha impedito qualsiasi tentativo concreto da parte del Lecce, che ha terminato la partita senza riuscire a trovare la via del gol. Inter-news.it - Napoli, Di Lorenzo insiste e ci riesce: vittoria contro il Lecce Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nella nona giornata di Serie A, ilha prevalso per 1-0 sulin una partita combattuta allo stadio Diego Armando Maradona. Decisiva la rete del capitano Giovanni Di.ÂIN CASA – Dopo un primo tempo senza particolari emozioni, con un gol di Di– annullato dal VAR -, la squadra di Antonio Conte ha saputo mantenere illlo del gioco.unben organizzato in difesa, guidato da Gotti, i salentini cercato di sfruttare le poche occasioni concesse dalper colpire inpiede, ma senza successo. La solidità difensiva dei partenopei ha impedito qualsiasi tentativo concreto da parte del, che ha terminato la partita senza riuscire a trovare la via del gol.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Di Lorenzo fa sognare il Napoli : Lecce battuto e mini-fuga in attesa di Inter-Juve - Il capitano segna due volte, di cui una annullata dal Var, e permette a Conte di allungare in testa grazie a tre punti pesantissimi contro un Lecce ostico, ben schierato in campo e che ha concesso poco. Per i partenopei sono 5 i punti di vantaggio ... (Ilgiornale.it)

Napoli-Lecce - Di Lorenzo gol da capitano vero | VIDEO - Il difensore azzurro decide una gara complicata con una zampata vincente nell’area salentina Il Napoli trova la via del gol al 73? contro il Lecce grazie al suo capitano. Giovanni Di Lorenzo si fa trovare pronto nell’area pugliese e regala tre ... (Napolipiu.com)

Napoli-Lecce - rigore negato agli azzurri : Banda abbatte Politano - per Tremolada e il Var tutto regolare | VIDEO - Ennesimo episodio dubbio per gli azzurri in una stagione caratterizzata da decisioni arbitrali controverse L’ennesima decisione arbitrale discutibile colpisce il Napoli nella sfida contro il Lecce. Al Maradona va in scena un episodio destinato a ... (Napolipiu.com)

Napoli-Lecce - diretta : sblocca Di Lorenzo. Che errore di Falcone - Napoli-Lecce: occcasione di riscatto per Gotti. Serve l'impresa ai giallorossi per superare anche psicologicamente il 6-0 rimediato contro la Fiorentina al Via del Mare. Di fronte la capolista... (Quotidianodipuglia.it)