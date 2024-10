MotoGP, gara sprint GP Thailandia replica: orari, programma e come seguirla (Di sabato 26 ottobre 2024) La MotoGP è impegnata nel Gran Premio della Thailandia, diciottesimo appuntamento del calendario 2024. I primi punti del weekend sono messi in palio sabato 26 ottobre, nella quale è prevista la gara sprint. La corsa, lunga tredici giri, è attesa a partire dalle 10:00 italiane, ma verrà riproposta più volte nel corso della giornata. Sky Sport MotoGP manderà infatti in onda una seconda volta l’evento a partire dalle 11:45, per poi proporlo anche alle 13:15, alle 18:35, alle 21:15 e alle 00:00. Non sono invece previste repliche in chiaro, con Tv8 che trasmetterà in diretta la gara. MotoGP, gara sprint GP Thailandia replica: orari, programma e come seguirla SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Laè impegnata nel Gran Premio della, diciottesimo appuntamento del calendario 2024. I primi punti del weekend sono messi in palio sabato 26 ottobre, nella quale è prevista la. La corsa, lunga tredici giri, è attesa a partire dalle 10:00 italiane, ma verrà riproposta più volte nel corso della giornata. Sky Sportmanderà infatti in onda una seconda volta l’evento a partire dalle 11:45, per poi proporlo anche alle 13:15, alle 18:35, alle 21:15 e alle 00:00. Non sono invece previste repliche in chiaro, con Tv8 che trasmetterà in diretta laGPSportFace.

MotoGP Thailandia - Marc Marquez : “Passo gara ok - qualifica fondamentale” - “Per il momento il passo è buono, ma per la gara molto dipenderà dalla qualifica di domani che sarà determinante. Nei primi due settori perdo un po’ di terreno e dobbiamo capire il motivo. Sembra che la hard vada abbastanza bene, ma devo ancora ... (Sportface.it)

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : Bezzecchi precede Martin e Bagnaia - si lavora sul passo gara

06.30 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDONO LE PL! 06.29 Alex Marquez migliora e si porta in quinta posizione a 357 millesimi da Bezzecchi. Suo fratello Marc migliora in ogni settore ma si ferma a un decimo dal...

