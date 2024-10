MotoGp, Bastianini domina e vince la Sprint. Secondo Martin, poi Bagnaia (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Enea Bastianini domina la gara Sprint e trionfa in Thailandia. A Buriram decisiva una partenza non perfetta di Bagnaia, in pole position, che ha favorito Bastianini, bravo a prendersi la prima posizione e a dominare la gara fino alla fine. Battaglia serrata per il Secondo posto tra Martin e Bagnaia, che alla fine premia lo spagnolo, che vola così a +22 nel mondiale piloti sul rivale italiano. Succede tutto in partenza. Martin scatta forte e costringe Bagnaia, che partiva dalla pole dopo aver fatto il record della pista in qualifica, a difendersi ma entrambi vanno larghi e favoriscono gli inserimenti di Marquez prima e di Bastianini poi, che si mette così al comando del Gp di Thailandia. Al Secondo giro Bagnaia supera Marquez mentre Martin, scivolato in sesta posizione, comincia la sua scalata. .com - MotoGp, Bastianini domina e vince la Sprint. Secondo Martin, poi Bagnaia Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Eneala garae trionfa in Thailandia. A Buriram decisiva una partenza non perfetta di, in pole position, che ha favorito, bravo a prendersi la prima posizione e are la gara fino alla fine. Battaglia serrata per ilposto tra, che alla fine premia lo spagnolo, che vola così a +22 nel mondiale piloti sul rivale italiano. Succede tutto in partenza.scatta forte e costringe, che partiva dalla pole dopo aver fatto il record della pista in qualifica, a difendersi ma entrambi vanno larghi e favoriscono gli inserimenti di Marquez prima e dipoi, che si mette così al comando del Gp di Thailandia. Algirosupera Marquez mentre, scivolato in sesta posizione, comincia la sua scalata.

