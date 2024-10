Medioriente, tutte le tappe del botta e risposta Israele-Iran (Di sabato 26 ottobre 2024) Quanto accaduto stanotte con l’attacco di Israele all’Iran è solo l’ultima tappa del botta e risposta che Teheran e lo Stato ebraico stanno portando avanti dallo scorso 7 ottobre. Una guerra iniziata per procura tramite i ‘proxy’ dell’Iran, a partire dagli Hezbollah libanesi e gli Houthi dello Yemen al fianco di Hamas, e poi proseguita con attacchi diretti sempre sull’orlo dell’escalation. Fino all’attacco israeliano di questa notte nei confronti di Teheran, che ha preso di mira alcune basi militari, ma senza colpire installazioni nucleari. Solo l’ultimo in ordine di tempo. Questa la cronologia dei principali eventi. 1 APRILE – Israele colpisce il consolato Iraniano a Damasco Il consolato Iraniano a Damasco, capitale della Siria, viene colpito in un raid israeliano. I morti, secondo le autorità Iraniane, sono sedici. Lapresse.it - Medioriente, tutte le tappe del botta e risposta Israele-Iran Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Quanto accaduto stanotte con l’attacco diall’è solo l’ultima tappa delche Teheran e lo Stato ebraico stanno portando avanti dallo scorso 7 ottobre. Una guerra iniziata per procura tramite i ‘proxy’ dell’, a partire dagli Hezbollah libanesi e gli Houthi dello Yemen al fianco di Hamas, e poi proseguita con attacchi diretti sempre sull’orlo dell’escalation. Fino all’attacco israeliano di questa notte nei confronti di Teheran, che ha preso di mira alcune basi militari, ma senza colpire installazioni nucleari. Solo l’ultimo in ordine di tempo. Questa la cronologia dei principali eventi. 1 APRILE –colpisce il consolatoiano a Damasco Il consolatoiano a Damasco, capitale della Siria, viene colpito in un raid israeliano. I morti, secondo le autoritàiane, sono sedici.

