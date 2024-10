Lo United a piedi per il Pallone d’oro: i rivali del City non vogliono portarli sul loro jet (Daily Mail) (Di sabato 26 ottobre 2024) Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Manchester United avrebbe chiesto un passaggio al City lunedì sera sul loro jet privato per Alejandro Garnacho e Kobbie Mainoo, candidati al premio Kopa per i giovani. L’intento dei Red Devils era quello di risparmiare, ma a quanto pare dall’altra parte di Manchester non è arrivata una risposta positiva. Lo United ha chiesto al City un passaggio sul loro jet privato per Parigi Il quotidiano scrive: Il Manchester United ha chiesto ai rivali del City se Alejandro Garnacho e Kobbie Mainoo potessero approfittare di un passaggio con il loro gruppo di otto candidati al Pallone d’oro. Ma la risposta è che il jet era pieno. I campioni della Premier League hanno noleggiato infatti un jet privato per Parigi per la cerimonia di premiazione di lunedì. Ilnapolista.it - Lo United a piedi per il Pallone d’oro: i rivali del City non vogliono portarli sul loro jet (Daily Mail) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Secondo quanto riportato dal, il Manchesteravrebbe chiesto un passaggio allunedì sera suljet privato per Alejandro Garnacho e Kobbie Mainoo, candidati al premio Kopa per i giovani. L’intento dei Red Devils era quello di risparmiare, ma a quanto pare dall’altra parte di Manchester non è arrivata una risposta positiva. Loha chiesto alun passaggio suljet privato per Parigi Il quotidiano scrive: Il Manchesterha chiesto aidelse Alejandro Garnacho e Kobbie Mainoo potessero approfittare di un passaggio con ilgruppo di otto candidati al. Ma la risposta è che il jet era pieno. I campioni della Premier League hanno noleggiato infatti un jet privato per Parigi per la cerimonia di premiazione di lunedì.

