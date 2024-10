Lo spoiler di Report e la difesa così Alessandro Giuli risponde alle accuse | Non sono un traditore

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il ministronon ci sta. E il giorno prima della messa in onda della puntata dia lui dedicata. Mentre il suo ex capo di Gabinetto Francesco Spano lascia con l’accusa di pederastia, e si rincorrono voci surreali su orge gay in via del Collegio Romano,mette insieme le domande della trasmissione su Raitre, ma stavolta non replica parlando di «chiacchiericcio». Va invece nel merito e avverte che vedrà la puntata condotta da Sigfrido Ranucci insieme al suo legale. Rinunciando alla partita di calcio. E intanto fa sapere che «giovedì mattina e giovedì sera (25 ottobre, ndr) ho avuto la troupe delle Iene sotto casa. La sera tornavo con mia moglie da Venezia dove ero stato alla Biennale. La troupe mi ha quasi aggredito fisicamente».