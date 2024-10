Lo hanno trovato Svolta sul neonato rapito dai genitori | era con loro all’estero

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il piccolo Santiago, ilprematuro sottratto dal reparto dilogia dell'ospedale Robert-Ballanger di Aulnay-sous-Bois (vicino Parigi), è stato rivivo in un hotel nei Paesi Bassi, dove si trovava in compagnia dei. Il bambino, appena 17 giorni al momento del rapimento e bisognoso di cure, è ora sotto assistenza medica per assicurare la stabilità delle sue condizioni di salute. La notizia è stata confermata venerdì sera dalle autorità e rilanciata da Le Monde. "Idi Santiago sono stati trovati in un hotel nella zona di Amsterdam. Il bambino era con. È vivo ed è stato curato dal punto di vista medico", recita il comunicato diffuso dalle autorità, che sottolinea il ruolo chiave della cooperazione internazionale tra polizie e procure per il successo dell'operazione.