Oasport.it - LIVE Bronzetti-Dolehide 3-6, 6-3, 3-5, WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA: americana a un set dalla finale

(Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Tienesulla diagonale di dritto, alla fine sbaglia per prima Lucia. 3-5 Si dà un’altra chance l’azzurra nel match! 40-15 Favoloso rovescio lungoriga di! 30-15 Prima vincente. 15-15 In rete il rovescio di. 0-15 Errore di dritto di. 2-5 Risposta mestamente in rete. Allunga ancora. 40-15 Non risponde all’ennesimo kick. 30-15 Servizio slice, attacco di dritto e comoda volèe. 15-15 In rete il recupero dell’. 15-0 Bella smorzata e comodo passante di dritto. 2-4 Sbaglia ancora di dritto. Non riesce a fare l’ultimo passo per ricucire. 15-40 Gratuito però di Lucia con il dritto dopo il servizio. 15-30 Ancora con il dritto l’. 15-15 Con il dritto lungoriga. 15-0 In spinta con il dritto Lucia! Altro trattamento