Oasport.it - LIVE Bronzetti-Dolehide 3-6, 6-3, 2-3, WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA: si torna ‘on serve’ nel set decisivo

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Largo il dritto in recupero di. Torniamo ‘on! 40-A Anche di dritto! Palla break. 40-40 Sbaglia di rovescio. 40-30 Non concede con il dritto, chiude e ha la palla del 4-1. 30-30 Stavolta il dritto anomalo è vincente! 30-15 Errore di dritto grave di. 15-15 Servizio e coppia di dritti. 0-15 Orrendo smash della statunitense!! 1-3 A quindici si sblocca Lucia nel set! 40-15 Altro errore della statunitense, grazie! 30-15 Non risponde di rovescio sulla seconda. 15-15 Servizio e dritto! 0-15 Ancora il nastro a beffare l’azzurra, portando via un altro rovescio. 0-3 Conferma a zero il break nel 3° set. 40-0 Il nastro porta in corridoio il rovescio dell’azzurra. 30-0 Comodo dritto sbagliato da Lucia. 15-0 Altro dritto lungoriga a segno dell’USA.