Ilgiorno.it - Le penne nere al passo del Tonale. Per il centenario celebrazioni al sacrario

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Da cento anni a eterna memoria della Guerra Bianca in Adamello. Il 2 novembre segnerà un’importante ricorrenza al: ildell’inaugurazione del. Ciro Ballardini, presidente della sezione Ana Vallecamonica, ha dichiarato che l’evento rappresenta un momento significativo, sottolineando l’intento di commemorare la data con un grande evento, che si svolgerà proprio davanti al. "Sarà un momento di memoria e di ricordo", ha aggiunto Mario Sala, ex presidente della sezione alpini della Vallecamonica e attuale direttore generale dell’Ana nazionale. Lesi articoleranno in due giornate, con la partecipazione di alpini provenienti dai gruppi della Valle Camonica, autorità locali e nazionali. Ci sarà il presidente nazionale Ana, Sebastiano Favero (foto), e il cardinale Giovanni Battista Re, insieme ai sindaci.