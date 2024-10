Sport.quotidiano.net - L’argentino protagonista in almeno tre occasioni. Castro, il riservista divenuto titolare. E in campionato ha un altro passo

(Di sabato 26 ottobre 2024) Forse per Santiagonon sarebbe stata una pessima notizia sfidare il Milan oggi sul prato del Sinigaglia, dal momento che l’impianto comasco era uno dei ‘caldeggiati’ in Lega come teatro della sfida che non si è potuta giocare al Dall’Ara. Proprio a Como, il 14 settembre, è iniziato il feeling stagionale trae il gol. Tre reti in tre partite in rapida sequenza: Como, Monza e Atalanta. Poi due digiuni ravvicinati, con Parma e Genoa, e due sfide di lusso in Champions League guardate quasi per intero dalla panchina, un po’ a sorpresa, con Liverpool e Aston Villa. Ma la sorpresa ormai è relativa, perché ormai è acclarato che la stella polare della stagione rossoblù sia il: così si spiegano le scelte ‘conservative’, alla voce, di Vincenzo Italiano.