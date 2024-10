Anteprima24.it - “La sanità è un diritto, non un’elemosina”: domani gazebo della Lega a Benevento, Ceppaloni e Pietrelcina

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Laè un, non”. Questo lo slogan dell’operazione VeritàCampania che vedrà anche in provincia di, ad iniziare dae fino a martedì, numerosipresso i quali è possibile firmare la petizione contro “le politiche scellerate del Pd e di De Luca”. Nel Sannio isaranno presentiin tre comuni: acittà, in piazza Risorgimento dalle 10 alle 13, a, in piazza Carmine Rossi dalle 10 alle 13, e a, in via Paga dalle 10 alle 13. Martedì mattina, invece, ilsarà allestito a San Giorgio del Sannio in viale Spinelli, sempre dalle 10 alle 13. “In Campania sono stati chiusi e/o ridimensionati oltre 20 pronto soccorso, questa è solo una piccola parte dei disastri realizzati dalla sinistra.