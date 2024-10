Biccy.it - Javier prende un’altra sbandata per Shaila e si fa censurare: “Mi è saltata addosso”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Niente da fare, passano i giorni, maMartinez non si dà pace e ieri notte ha confessato a Luca Giglio che sarebbe anche disposto a perdonareGatta per averlo preso in giro già due volte. Il pallavolista argentino ha pensato a vari possibili scenari. “Se lei si pente e torna da me? Pamela mi ha detto cheprobabilmente ha ragionato e si è pentita di come mi ha trattato. Lei ha fatto questo giochetto, ma alla fine della fiera lei si è dichiarata sempre per me. Si è già dichiarata per me due volte. Mi ha anche assicurato che Lorenzo non le piaceva. A me lei piace veramente Giglio, te lo giuro su quello che ho di più caro al mondo. Uno scenario potrebbe essere che è stato tutto studiato o quasi. Se li hanno mandati insieme in tugurio, stanno insieme, magari si baciano, poi me lo fanno vedere allora vogliono che io mi accenda.