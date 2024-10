Israele colpisce l'Iran, il Medio Oriente è in ebollizione (Di sabato 26 ottobre 2024) Tutti nella regione sapevano che una risposta israeliana all’Iran sarebbe arrivata. L’azione militare di stanotte – che ha colpito obiettivi militari a Teheran, nel Khuzestan e intorno a Ilam –era attesa. Anche perché segue quel concetto rovinoso che nella regione sono soliti chiamare «vendetta araba» e che da un secolo a questa parte ha più volte precipitato i Paesi che compongono il Medioriente, in spirali di sangue di cui oggi vediamo i disastrosi risultati. Dopo che l’Idf, le forze armate israeliane, hanno annunciato che «la rappresaglia è conclusa» e dopo aver intimato all’Iran di «non rispondere, altrimenti reagiremo ancora», la domanda nasce spontanea: c’era davvero bisogno di questo attacco? «È la risposta all’attacco Iraniano del primo ottobre», sostiene Gerusalemme. Panorama.it - Israele colpisce l'Iran, il Medio Oriente è in ebollizione Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tutti nella regione sapevano che una risposta israeliana all’sarebbe arrivata. L’azione militare di stanotte – che ha colpito obiettivi militari a Teheran, nel Khuzestan e intorno a Ilam –era attesa. Anche perché segue quel concetto rovinoso che nella regione sono soliti chiamare «vendetta araba» e che da un secolo a questa parte ha più volte precipitato i Paesi che compongono ilriente, in spirali di sangue di cui oggi vediamo i disastrosi risultati. Dopo che l’Idf, le forze armate israeliane, hanno annunciato che «la rappresaglia è conclusa» e dopo aver intimato all’di «non rispondere, altrimenti reagiremo ancora», la domanda nasce spontanea: c’era davvero bisogno di questo attacco? «È la risposta all’attaccoiano del primo ottobre», sostiene Gerusalemme.

