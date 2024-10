Iran: l'attacco israeliano ha causato 'danni limitati' (Di sabato 26 ottobre 2024) Le forze di difesa aerea Iraniane hanno confermato che un attacco israeliano ha colpito diverse basi militari a Teheran e in altre città, causando "danni limitati". "Questo falso regime (Israele) ha attaccato parti di centri militari nelle province di Teheran, Khuzestan e Ilam", si legge in una dichiarazione, aggiungendo che l'attacco "ha causato danni limitati" pur essendo stato intercettato. Quotidiano.net - Iran: l'attacco israeliano ha causato 'danni limitati' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Le forze di difesa aereaiane hanno confermato che unha colpito diverse basi militari a Teheran e in altre città, causando "". "Questo falso regime (Israele) ha attaccato parti di centri militari nelle province di Teheran, Khuzestan e Ilam", si legge in una dichiarazione, aggiungendo che l'"ha" pur essendo stato intercettato.

