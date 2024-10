Ilgiorno.it - In fuga con la cassaforte del supermarket

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Colpo notturno al supermercato Tigros: ladri innei campi, refurtiva abbandonata. Notte movimentata a Cuggiono, dove una banda di ladri ha tentato il colpo grosso nel supermercato Tigros di via Lattuada. I soliti ignoti, dopo aver forzato la porta di carico merci, si sono introdotti furtivamente all’interno dell’edificio. Intorno alle 3.40, i malviventi hanno forzato la recinzione di metallo per entrare nel supermercato. Nonostante l’allarme scattato immediatamente, i ladri sono riusciti a penetrare all’interno. Con rapidità hanno individuato e asportato una, pianificando quella che sembrava unasicura. Ma il piano dei malviventi è stato bruscamente interrotto: il suono dell’allarme, attivato dal sistema di vigilanza, ha richiamato in pochi minuti i carabinieri della stazione di Cuggiono.