Ilgiorno.it - "Il miglioramento ambientale è documentato"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dal vecchio progetto al nuovo c’è un. "È bene precisare che il rapporto contenuto nel documento confronta gli effetti ambientali del Suap vigente (centro benessere) con quello proposto (polo produttivo) evidenziando un complessivodel caratteredel progetto appena presentato. Inoltre i terreni sono già edificabili dal 2008 quindi non è una iniziativa dell’attuale amministrazione comunale. Il fantomatico centro benessere ipotizzato è un progetto che non ha mai preso forma e, infatti, non è stato realizzato - spiega la sindaca Antonella Violi -. Il proprietario privato dell’area ha tutto il diritto di proporre variante al progetto senza contare che c’è una convenzione urbanistica vigente che sancisce dei diritti edificatori.