Halloween a Roma: Sushi e Noodles festeggia con una cena speciale e piatti a tema (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Sushi e Noodles, il rinomato brand di cucina giapponese a Roma, si appresta a celebrare la magica notte di Halloween con un'inedita serata dedicata ai propri clienti. Martedì 31 ottobre, dalle 19:00 alle 23:30, i ristoranti situati nei quartieri Prati, Aventino e Tuscolana offriranno un evento imperdibile, fondendo la raffinatezza della tradizione culinaria giapponese con l'atmosfera enigmatica e festosa di Halloween. Un'atmosfera incantevole e misteriosa La notte di Halloween è da sempre contraddistinta da un'atmosfera di mistero e magia, e Sushi e Noodles si impegna a trasportare i propri ospiti in un'esperienza multisensoriale unica. I ristoranti, infatti, saranno decorati con elementi ispirati al mondo dell'horror e del folklore giapponese.

