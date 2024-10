Cityrumors.it - Hackeravano banche dati riservate e vendevano le informazioni: indagati anche poliziotti e politici

(Di sabato 26 ottobre 2024) Scoperta un’organizzazione mafiosa che hackerava ledello Stato per vendere o utilizzare tutte leUn nuovo blitz della Procura di Milano ha intercettato un’organizzazione criminale che al proprio interno comprendevaalcuni componenti delle forze dell’ordine. Questi si erano specializzati nel rastrellamento di. Secondo quanto riporta Il Giornale, sarebbero stati presi di miraalcuni, dei quali non è stata però ancora rivelata l’identità e restano per il momento ignoti. L’accusa è di aver superato i sistemi di protezione della Guardia di Finanza e del Ministero degli Interni, accedendo alla bancae quindi a documenti assolutamente riservati. Non si tratta della prima volta che avviene un caso de genere. Scoperta un’organizzazione criminale, sospettatidei(Ansa Foto) – Cityrumors.