Inter-news.it - Giletti e il vittimismo Juventus: «Inchiesta Inter e Milan, due pesi e due misure»

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tornando sulla questione dell’della Procura dio surelativamente all’infiltrazione di criminalità organizzata nelle curve, il giornalista Massimo– noto tifoso bianconero – esprime le solite lamentele parlando a Tuttosport di quanto accaduto allaTIMORE – Massimo– giornalista e tifoso della– ha svolto un ottimo lavoro per il suo programma su Rai Tre relativamente alla questione legata all‘della Procura dio sull’infiltrazione della criminalità organizzata nelle curve di. Il giornalista ha parlato proprio di questo in esclusiva a Tuttosport e, in un estratto della suavista, sottolinea il suo grande timore sulla vicenda: «Il mio timore è che lo Stato consideri le curve degli stadi delle zone franche, lasciandole in mano alla criminalità.