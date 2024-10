Tutto.tv - GF, Javier fantastica sul ritorno di Shaila da lui: le ipotesi e la dura batosta

(Di sabato 26 ottobre 2024) In questi giorniMartinez non sta facendo altro che pensare e parlare diGatta all’interno della casa del Grande Fratello. Le cose che la donna gli ha dettonte la scorsa puntata del programma lo hanno turbato profondamente, pertanto, adesso il ragazzo sta formulando dellesu quello che potrebbe accadere. Nel frattempo, i suoi compagni d’avventura stanno facendo il possibile per aprirgli gli occhi. LediMartinez sulda lui diGatta al GFMartinez pare sia ancora molto preso da. In questi giorni sta molto pensando a lei, e sta anche cambiando molte volte opinione sul modo in cui si comporterà nel momento in cui la incontrerà di nuovo. Ebbene, in queste ore ha cambiato nuovamente idea.