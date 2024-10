Terzotemponapoli.com - Frank Anguissa: Un Pilastro nel Napoli

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) Continuità e Affidabilitàsi è affermato come un elemento inamovibile nel centrocampo del, anche sotto la guida di Antonio Conte. La sua presenza costante nelle formazioni titolari dimostra non solo la fiducia del tecnico, ma anche il suo valore nel contesto del gioco del. La capacità didi contribuire sia in fase difensiva che offensiva lo rende un giocatore fondamentale per la squadra.: un Traguardo da Raggiungere Oggi,raggiungerà un’importante tappa nel suo percorso azzurro: le 127 presenze. Questo traguardo lo porterà a pareggiare con storiche figure del club come Magoni e Tacchi, attualmente all’112esimo posto nella classifica delle presenze all-time del