Festa dell'amicizia a Ribera, parata di politici e artisti: ci saranno anche Renato Schifani, Povia e Mara Carfagna (Di sabato 26 ottobre 2024) Dall'8 al 10 novembre, a Ribera, si svolgerà la Festa dell'amicizia organizzata dalla Democrazia cristiana. Tre giorni di dibattiti politici, eventi e spettacoli.L'inaugurazione avverrà venerdì 8 novembre, alle ore 18, in piazza Duomo; seguirà, presso l'aula consiliare, un dibattito

